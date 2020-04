Barbara D’Urso fuori di sé a Pomeriggio Cinque: “I soldi… Vergognati!” (Di giovedì 23 aprile 2020) Pomeriggio Cinque, anche la puntata di mercoledì 22 aprile è stata intensa, piena di aggiornamenti e interviste in collegamento. Come quella con Ettore Consonni, il magazziniere in pensione 61enne di Bergamo che dopo essere stato colpito dalla malattia del momento si è risvegliato dalla terapia intensiva 23 giorni dopo all’ospedale Civico di Palermo. Non poteva crederci. Ora è guarito e tornato dalla sua famiglia e Barbara D’Urso lo ha intervistato per farsi raccontare tutta la sua storia che ha dell’incredibile. Alla conduttrice il 61enne ha anche assicurato che si tatuerà la Sicilia per ringraziare i medici che gli hanno salvato la vita. Ma durante la diretta c’è stato un momento in cui Carmelita si è vista costretta a fare delle precisazioni al suo pubblico su un argomento che l’ha fatta a dir poco ... Leggi su caffeinamagazine Rita Dalla Chiesa difende Yari Carrisi da Barbara D’Urso : “È una bufala…”

