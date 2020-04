24enne muore a Genova: era in attesa del tampone, da 5 giorni con la febbre alta (Di giovedì 23 aprile 2020) Un ragazzo di 24 anni è morto in casa questa mattina a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da cinque giorni. Il medico curante aveva chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a tampone, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante Leggi su huffingtonpost Palermo-Mazara - drammatico incidente : muore un 24enne (Di giovedì 23 aprile 2020) Un ragazzo di 24 anni è morto in casa questa mattina a. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva lada cinque. Il medico curante aveva chiesto neiscorsi che il giovane venisse sottoposto a, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante

