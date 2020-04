tuttonapoli : VIDEO - Gattuso al fianco dei cittadini di Dubai: 'State a casa, state in sicurezza' - mventicinque99 : RT @napolimagazine: VIDEO - Gattuso agli abitanti di Dubai e degli Emirati Arabi: “Restate a casa” - MDBuzzo9 : RT @OakProfessorone: Questo è un signore allenatore e grande uomo, in 2 anni di Milan non l'ho mai visto Gattuso cantare l'inno https://t.c… - Just_Menna : RT @napolimagazine: VIDEO - Gattuso agli abitanti di Dubai e degli Emirati Arabi: “Restate a casa” - CioppaLeonardo : RT @napolimagazine: VIDEO - Gattuso agli abitanti di Dubai e degli Emirati Arabi: “Restate a casa” -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gattuso ?? VIDEO – Gattuso, che forma in quarantena: i tifosi del Napoli così ironizzano Calciomercato.com VIDEO - Coronavirus, Gattuso agli abitanti di Dubai e degli Emirati Arabi: "Restate a casa"

Andrea Pirlo aveva ragione. Rino Gattuso è innamorato pazzo della tuta del Napoli. L'ha indossata anche oggi per aderire all'iniziativa del Dubai Sports Council e invitare i cittadini degli Emirati ...

VIDEO - Napoli, Lorenzo Insigne corre sul tapis roulant a casa

18.04 14:16 - LA RIFLESSIONE - Antonio Petrazzuolo: "Sarri oggi ama la Juve e si sente gobbo, come quando si inchinava ai tifosi per amore del Napoli, parole e musica a tutela del proprio posto di ...

Andrea Pirlo aveva ragione. Rino Gattuso è innamorato pazzo della tuta del Napoli. L'ha indossata anche oggi per aderire all'iniziativa del Dubai Sports Council e invitare i cittadini degli Emirati ...18.04 14:16 - LA RIFLESSIONE - Antonio Petrazzuolo: "Sarri oggi ama la Juve e si sente gobbo, come quando si inchinava ai tifosi per amore del Napoli, parole e musica a tutela del proprio posto di ...