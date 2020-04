Milano ai tempi del Coronavirus: organizzata una fossa comune per i morti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus, il Cimitero Maggiore di Milano ha riservato un campo alle vittime di Covid-19 non ancora reclamate, offrendo loro una benedizione e una sepoltura nella fossa comune. In un momento in cui tutto è fermo a causa del Coronavirus, mentre al contrario i decessi da Covid-19 continuano ad aumentare, si presenta la … L'articolo Milano ai tempi del Coronavirus: organizzata una fossa comune per i morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek La spesa “sicura” ai tempi del Coronavirus : ecco il supermercato di condominio di Milano

Il tempismo di Forza Italia che vuole Gallera candidato a sindaco di Milano nel 2021

