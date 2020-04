Marko Stout scuote la scena artistica di New York

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 22 aprile 2020)è un nome importante nelladi NewCity per la sua fotografia, pittura, scultura, video e altro ancora. Sebbene la stampa di solito lo colleghi allapop art, il suo stile è molto più interessante di una semplice etichetta. Spesso viene paragonato ad Andy Warhol, ma questo confronto non è del tutto corretto perchèdifende il personale, il sentimento, il reale. Disegna con colori vivaci una cornice attorno a ciò che non può mai essere strappato via dall’esperienza umana: l’esperienza stessa. In un tempo di realtà alternative, interazione sociale mediata digitalmente a ruote di criceti algoritmici, la vera esperienza è minacciata come mai prima d’ora. Maci riporta ad un apprezzamento dell’esperienza diretta. Il suo tecno-espressionismo prende ...