Lorella Cuccarini presa alla sprovvista a La Vita in diretta: “Così mi scende la lacrimuccia” (Di mercoledì 22 aprile 2020) È notizia recentissima quella secondo cui Lorella Cuccarini e Alberto Matano continueranno a fare compagnia agli spettatori de La Vita in diretta ancora per un po’. La conduttrice e il giornalista, che a settembre scorso hanno ‘ereditato’ il programma da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, non solo continuano a mantenere alta l’attenzione su informazioni e aggiornamenti ma si sono anche ‘allungati’. Fino al 26 giugno prossimo, come confermato dal presentatore del contenitore del pomeriggio del primo canale della tv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio. Stesso discorso per UnoMattina: anche Roberto Poletti e Valentina Bisti faranno compagnia la pubblico fino a venerdì 26 giugno. Resta ancora però da chiarire quali saranno i padroni di casa delle rispettive versioni estive de La Vita in diretta e di ... Leggi su caffeinamagazine “Fa più schifo di quella registrata” : La vita in diretta - affondo a Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Lunga interruzione a La vita in diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano in difficoltà

Lorella Cuccarini alla fine de La vita in diretta : “Mi viene la lacrima” (Di mercoledì 22 aprile 2020) È notizia recentissima quella secondo cuie Alberto Matano continueranno a fare compagnia agli spettatori de Lainancora per un po’. La conduttrice e il giornalista, che a settembre scorso hanno ‘ereditato’ il programma da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, non solo continuano a mantenere alta l’attenzione su informazioni e aggiornamenti ma si sono anche ‘allungati’. Fino al 26 giugno prossimo, come confermato dal presentatore del contenitore del pomeriggio del primo canale della tv di Stato in unaInstagram sul profilo di Davide Maggio. Stesso discorso per UnoMattina: anche Roberto Poletti e Valentina Bisti faranno compagnia la pubblico fino a venerdì 26 giugno. Resta ancora però da chiarire quali saranno i padroni di casa delle rispettive versioni estive de Laine di ...

KontroKulturaa : 'Fa più schifo di quella registrata': La vita in diretta, affondo a Lorella Cuccarini e Alberto Matano - - zazoomnews : Lunga interruzione a La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano in difficoltà - #Lunga #interruzione… - KontroKulturaa : Lunga interruzione a La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano in difficoltà - - Aquila6811 : RT @Misurelli77: Tu sbagli! Non si vita da almeno vent'anni (Cit. Lorella Cuccarini ??????) - Misurelli77 : Tu sbagli! Non si vita da almeno vent'anni (Cit. Lorella Cuccarini ??????) -