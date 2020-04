«Le ragazze del Pillar» | in viaggio verso i luoghi della nostalgia

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 23 aprile 2020) Due autori, una famiglia, centinaia di tavole con testi, disegni, visioni di qualità stratosferica. Ritroviamo Teresa Radice e Stefano Turconi a pochi mesi dall’uscita del loro romanzo grafico Ledel, seguito del feuilleton gotico-marinaro del 2015 Il porto proibito. Cinque anni dopo, si ritorna nella Plymouth d’inizio ’800 per un nuovo appuntamento con le «signorine» già al centro del volume edito da BAO Publishing, premio Gran Guinigi 2015 a Lucca Comics and Games come miglior romanzo grafico. «Di … Continua L'articolo «Ledel», inproviene da il manifesto.