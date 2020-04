Fiorello | “Torno a Sanremo 2021 per svelare le misure di Amadeus”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 aprile 2020)potrebbe tornare, insieme ad Amadeus, già confermato, a. A rivelarlo è lo stesso showman, in diretta su Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e suo grande amico, che gli faceva i complimenti per l’ultimo Festival in cui ha coadiuvato l’amico Amadeus nella conduzione. “Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto ‘lo facciamo di nuovo?’. E io ci sto pensando, tutto qua”. E ha poi aggiunto: “Il Festival diè stata l’ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus, e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo”. D’altrondegià da giorni su Twitter scherza sull’argomento, rivelando come “Ama” lo stia pressando sul tema. In un tweet del 20 aprile scorso scriveva: L’ho ...