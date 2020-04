Fece realizzare biblioteca a Casal di Principe | Mattarella premia quindicenne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi(Ce) – La sua mobilitazione ha permesso adidi avere unacomunale, un luogo di cultura aperto a tutti. Per la caparbietà dimostrata nelil suo sogno, Maria Zagaria, appena 15 anni, è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergiodell’Attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica”; un riconoscimento che il Capo dello Stato le ha conferito “per l’impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto diunadi: obiettivo raggiunto grazie a una mobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura”.ha conferito in totale 25 attestati di Alfiere della Repubblica a giovani che, come la Zagaria, “si sono distinti come costruttori di comunità, ...