Donna infetta partorisce. Il neonato è positivo: è il primo caso in Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tiziana Paolocci Aosta, la madre era asintomatica. Stanno entrambi bene. I medici: episodio da chiarire È nato nell'ospedale Beauregard di Aosta il primo bimbo positivo al Covid-19. Il piccolo è venuto al mondo nella notte tra giovedì e venerdì da una Donna, che aveva contratto il coronavirus, ma non lo sapeva. Era asintomatica e lo è tutt'ora, proprio come il figlio. Qualche ora prima nel nosocomio un'altra paziente contagiata aveva dato alla luce un neonato, che era però risultato negativo al tampone. Il bimbo positivo, invece, è nato prima del termine e sta bene, proprio come la puerpera, che abita in una zona della periferia cittadina. Per sicurezza verrà tenuta in osservazione, in isolamento assieme figlio, per 15 giorni. Ufficialmente questo è il primo caso in Italia di bimbo nato positivo, ma è ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - donna infetta 17 dei suoi 18 figli : era asintomatica

