Dal 4 maggio Fase 2, consentiti spostamenti tra comuni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Dal 4 maggio potrebbero essere consentiti anche gli spostamenti da Comune a Comune. Resteranno però vietato gli spostamenti tra Regioni. Arrivano ancora indiscrezioni sulla bozza per la Fase 2 che il Governo Conte sta preparando assieme alla cabina di regia. Tra i provvedimenti che saranno varati dal governo Conte ci sarà il permesso per gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e non solo. Gli spostamenti potrebbe essere concessi all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio. Saranno però lasciate invariati i limiti alla mobilità intra-regionale. L’ipotesi è sul tavolo del Governo in vista dell’avvio della Fase 2. Anxora nulla sarebbe deciso, viene spiegato, ma questo sarebbe al momento l’orientamento prevalente. Intanto anche la Regione vara nuove misure per la mobilità sullo Stretto. Come annunciato nei giorni ... Leggi su direttasicilia Fase 2 : ipotesi apertura negozi a metà maggio - poi bar e ristoranti. Ok a spostamenti dal 4 maggio ma non tra regioni

Il 4 maggio settori edile e manifatturiero Colao : alcune attività in Italia dal 27 aprile

