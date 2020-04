Coronavirus: la necessità di ripensare tutto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Con piacere vi presentiamo questo intervento di Pierluigi Fagan, esperto analista che più volte abbiamo avuto il piacere di avere ospite sul nostro sito sulle dinamiche complesse dell'era globalizzata, in un dialogo con Stefano Solaro di “Sottosopra”. “Sottosopra” è un'associazione nata nel gennaio del 2018 a Milano e che ha l'obiettivo di mettere in campo discussioni e studi sul presente, la necessità di ripensare le linee guida della governance politica ed economica e analizzare le prospettive (...) - Società / Economia, Politica, Governo, , Coronavirus Leggi su feedproxy.google Coronavirus : la necessità di ripensare tutto

Coronavirus : la necessità di ripensare tutto

Coronavirus - Spallanzani : 125 positivi ricoverati - 19 necessitano di supporto respiratorio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Con piacere vi presentiamo questo intervento di Pierluigi Fagan, esperto analista che più volte abbiamo avuto il piacere di avere ospite sul nostro sito sulle dinamiche complesse dell'era globalizzata, in un dialogo con Stefano Solaro di “Sottosopra”. “Sottosopra” è un'associazione nata nel gennaio del 2018 a Milano e che ha l'obiettivo di mettere in campo discussioni e studi sul presente, la necessità dile linee guida della governance politica ed economica e analizzare le prospettive (...) - Società / Economia, Politica, Governo, ,

Internazionale : Quasi la metà dei colombiani lavora nell’economia informale. Spinti dalla necessità, molti preferiscono correre il… - SkyTG24 : La necessità aguzza l'ingegno: a Bella, in provincia di Potenza, è stata trovata una geniale soluzione per scacciar… - Internazionale : I paesi poveri hanno troppi debiti: per sconfiggere il coronavirus aiutarli è una necessità improrogabile. L'opinio… - cdghietta : Perché bisogna regolarizzare i migranti. A questo si aggiungono le problematiche del coronavirus che suggeriscono l… - AriannaPioli : RT @LileStarseed: Trova le differenze: 'Alla luce dell'attacco del nemico invisibile, nonché della necessità di proteggere i posti di lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus necessità Discorso Conte al Senato su Fase 2: mascherine e distanza fino a vaccino Corriere della Sera