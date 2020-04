Coronavirus: da Le Iene il servizio di Roberta Rei, cos’è successo davvero a Wuhan tra censura e scomparse (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ andata in onda ieri su Italia 1 la prima puntata de Le Iene, dopo lo stop causato dell’emergenza Coronavirus. Una puntata ricca di servizi e approfondimenti che ci ha dimostrato come sia possibile, anche oggi, in un momento così complicato, fare televisione e informare. Tra i servizi più apprezzati della puntata di ieri, c’è sicuramente quello realizzato da Roberta Rei che ha seguito gli sviluppi dell’emergenza Coronavirus anche in Cina, grazie all’aiuto di un giovane di Wuhan che le ha spiegato ( mandando tra l’altro anche diversi video) quello che realmente è successo in Cina. Cose che in tv non sono state mostrate ma che si recuperano facilmente sul web che per fortuna, nonostante la forte censura, riesce comunque a dare voci ai tanti giornalisti e ai tanti blogger che vogliono raccontare la verità. IL ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus | il cinecomic Venom 2 viene rinviato e cambia nome

