Conftrasporto | Uggè | inascoltati dal Governo | possibili proteste spontanee

(Teleborsa) – Per il settore dell'autotrasporto situazione difficile e a lungo insostenibile, possibili proteste spontanee. L'allarme arriva da Conftrasporto-Confcommercio che lamenta una scarsa attenzione da parte del Governo alle proprie istanze: "da più di 15 giorni avevamo richiesto e avanzato proposte per dare liquidità immediata alle imprese che con il loro lavoro stanno tenendo in piedi l'Italia" – ha sottolineato il vicepresidente Paolo Uggè – Avevamo anche ipotizzato che le situazioni di disagio avrebbero potuto innescare manifestazioni di protesta organizzate da chi già nel passato aveva tentato di strumentalizzare il movimento dei forconi per proprie convenienze". "Le federazioni di settore responsabili non proclameranno alcuna iniziativa di fermo – ha precisato il vicepresidente di ...

