Calciomercato Napoli: Juve-Inter per Milik, Gattuso blocca Mertens (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calciomercato Napoli, mentre il tecnico azzurro prova a trattenere l’attaccante belga, per il polacco è asta tra Conte e Sarri. Dies Mertens resta l’oggetto del desiderio dell’Inter, a prescindere dal fatto che Gattuso lo consideri una pedina inamovibile. Il contratto del belga è in scadenza, tuttavia l’allenatore dei partenopei avrebbe chiesto la sua riconferma: stesso discorso per Fabian Ruiz, che piace al Real Madrid, e Zielinski. Intanto, Milik ha confidato agli amici di voler lasciare Napoli: la Juve lo aspetta, visto che con Higuain c’è aria di rottura. Sul polacco anche l’Inter e lo Schalke 04. L'articolo Calciomercato Napoli: Juve-Inter per Milik, Gattuso blocca Mertens proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Calciomercato – Il Napoli non farà partire Fabian Ruiz. A meno che…

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà, collega di SportItalia, esperto di calciomercato, tramite il proprio sito, ha parlato della complessa situazione che vede legato Milik al Napoli e ...

