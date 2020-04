Ascani a Fanpage it | “Orale esame maturità non cambia | piccole integrazioni per

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La viceministra dell'Istruzione Anna, in un'intervista a.it. ha spiegato che l'orale della maturità, anche se dovesse svolgersi a distanza, non subirà variazioni: "L'orale sarà quello che era stato preventivato, naturalmente con qualche piccola integrazione, dovuta al fatto che non si faranno gli scritti. Ma stravolgere quell'appuntamento significherebbe fare un danno agli studenti".