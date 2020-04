Un tesoretto da 250 milioni per costruire la Juve che verrà | la lista dei partenti è lunga

Leggi su 90min

(Di martedì 21 aprile 2020) ​La ​e il mercato che verrà. Il nuovo calciomercato ai tempi del Covid-19 imporrà formule e idee nuove ai club perché, inevitabilmente, le soste forzate e anche la possibile mancata conclusione del campionato o delle coppe porterà delle conseguenze economiche ai club. Secondo il Corriere dello Sport, lantus costruirà le fondamenta del futuro partendo dalle cessioni. Anche i bianconeri sono pronti a sacrificare dei pezzi pregiati della rosa per fare cassa o per inserirli come pedina...