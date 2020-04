Test sierologici in Toscana | dopo il caos Rossi manda i kit Ma incombe lo stop di Roma

(Di martedì 21 aprile 2020) FIRENZE, «Sì certo, abbiamo visto l’ordinanza sui, signora. Igratuiti estesi a tutti coloro che lavorano a contatto col pubblico. Davvero una bella iniziativa. E ci piacerebbe tanto poterle dare un appuntamento, il fatto è che c’è un piccolo intoppo: la Regione non ci ha ancora fornito i kit, e neppure fatto firmare il contratto. Noi non sappiamo che dirle»., si parte. Anzi no, forse sì, chi lo sa. Perché questa risposta ieri se la sono sentita ripetere per tutta la mattina migliaia di toscani dai call center di quasi tutti i 40 laboratori privati a cui laha affidato il compito di svolgere 240 milarapidi, gli esami del sangue utili a scovare gli anticorpi del virus e con cui Enricovorrebbe avviare uno screening di massa sulla popolazione.Il pasticcio Obiettivo: capire ...

pietroraffa : Serve una conferenza stampa del premier, tenuta a un orario normale In cui si indichi il percorso di riapertura.… - fattoquotidiano : Coronavirus, i cinque punti del piano sanitario del governo: dall’intensificazione dei Covid hospital ai test molec… - emenietti : non è ancora il momento di riporre troppe aspettative nei test sierologici, e la storia della 'patente di immunità'… - marckpini : @CottarelliCPI Rendere disponibile la nostra cartella clinica è una grave violazione dei nostri diritti. Senza tamp… - venetolink : RT @gzibordi: a Los Angeles i primi risultati dei test sierologici (che rilevano se hai passato il Covid mesi fa anche se sei negativo al t… -

Ultime Notizie dalla rete : Test sierologici

Il Post

Altre regioni hanno adottato la stessa strategia" ovvero mettere i malati in quelle strutture "ma in padiglioni separati". Test sierologici dal 23 aprile "Partiamo il 23 aprile con un test di prelievo ...Purtroppo non si vede un piano serio per organizzare una ripartenza in sicurezza. Un laboratorio privato di Roma si è organizzato per i test sierologici: ho telefonato per informarmi; i kit sono già ...