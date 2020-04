Sparatoria in Nuova Scotia | 16 morti | tra cui una poliziotta

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020) Un finto poliziotto ha messo in atto unain, in Canada, uccidendo sedici persone, di cu una. Pare che nel conflitto a fuoco con i veri agenti di polizia lui stesso abbia trovato la morte. Notizia shock dellainSi commenta da sola la notizia shock dellain. L’uomo killer è un cinquantunenne che abbigliatosi come un poliziotto ha aperto il fuoco su un gruppo di sedici persone. Le autorità si sono subito messe alla ricerca del folle, e solo dopo dodici ore lo hanno individuato. Tuttavia nel tentativo di trarlo in arresto c’è stato un secondo conflitto a fuoco e il killer ha perso la vita. Sebbene ancora ignote le motivazioni di un gesto tanto efferato, i media locali hanno già etichettato l’episodio come il peggiore degli ultimi 30 anni. Perde la vita una ...