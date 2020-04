Sossio Aruta mette la testa a posto | Richiesta scioccante per Uomini e Donne

(Di martedì 21 aprile 2020)decide di cambiare completamente la sua vita e lancia una nuova proposta alla sua compagna Ursula Bennardo. Di cosa si tratta? La giornata di ieri ha regalato a Ursula Bennardo unada parte didel tutto inaspettata. La ex dama di, si è ritrovata a far i … L'articololaperproviene da www.meteoweek.com.

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #RiccardoGuarnieri e #SossioAruta commentano la prima puntata del nuovo format. E su #GemmaGalgani… - acmysterio : RT @MelanyHamilton_: @calciomercatoit che ha un quadro in cui c’è anche sossio aruta. - giuseppe_alto : Uomini e Donne, Sossio Aruta stuzzica Gemma: 'Rischia di prendere la pensione' - KontroKulturaa : 'Mi serve il vostro aiuto...': il disperato appello di Sossio Aruta, allarme e la denuncia - - bnotizie : Grande Fratello Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo in difficoltà chiedono aiuto sui social, ecco cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

La giornata di ieri ha regalato a Ursula Bennardo una richiesta da parte di Sossio Aruta del tutto inaspettata. La ex dama di Uomini e Donne, si è ritrovata a far i conti con una domanda imbarazzante ...La prima del trono over ad essere stata scelta da Maria De Filippi per inaugurare il nuovo format è Gemma Galgani che, subito dopo la prima puntata del dating show, è stata punzecchiata sui social da ...