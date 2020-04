Sampdoria | Ranieri | Primo allenamento? Dispiaciuto di non poter abbracciare i ragazzi

(Di martedì 21 aprile 2020) Il tecnico dellaClaudioè intervenuto in videochiamata con la redazione di Sky Sport in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Come ci si prepara fisicamente?Dalgiorno parliamo coi nostri collaboratori, ...

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in videochiamata con la redazione di Sky Sport in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Come ci si prepara fisicamente?Dal primo ...Rischio Serie B è concreto? «Lo dice la classifica come è stato il campionato della Sampdoria. Dovessi dargli un voto direi un campionato da cinque. I motivi li conosciamo bene tutti e quindi ...