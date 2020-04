Porta a Porta, Vincenzo De Luca e Attilio Fontana ospiti stasera su Rai1 (Di martedì 21 aprile 2020) stasera su Rai1 torna Porta a Porta, alle ore 23:50, con una puntata che si preannuncia esplosiva visti i nomi dei due ospiti: Vincenzo De Luca e Attilio Fontana. Porta a Porta torna stasera su Rai1 alle 23:50 con una puntata che si preannuncia esplosiva per Bruno Vespa visti i nomi degli ospiti: Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, e Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia. Dopo il battibecco a distanza tra Vincenzo De Luca e Attilio Fontana sui tempi di riapertura di aziende e uffici nelle rispettive regioni, con il Governatore lombardo convinto di voler ripartire il 4 maggio e quello campano non troppo disposto a rischiare la salute dei propri cittadini con ripartenze frettolose, oggi si incontreranno nella seconda serata di Rai1. Anche se solo virtualmente ... Leggi su movieplayer De Luca parla a Porta a Porta : ‘Chi va da Milano a Napoli e viceversa deve essere bloccato’

