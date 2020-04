Paola De Micheli: "Per treni, metro, aerei e bus più tempo per imbarcarsi e percorsi obbligati" (Di martedì 21 aprile 2020) “Noi proporremo, non vincolando, ma sostenendo molto, l’ipotesi di massimizzare la possibilità di fare biglietti con strumenti elettronici per evitare code”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso della diretta con Corriere Live.“Per i passeggeri - ha spiegato De Micheli - la fase 2 dovrà essere governata con stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroportuali e di bus cittadini con sistemi di distanziamento quasi obbligati. Ci saranno percorsi obbligati per evitare l’incrocio di persone, uno davanti all’altro con corsie preferenziali e obbligate. Ci vorrà più tempo per imbarcarsi”.De Micheli ha proseguito: “Devono cambiare gli orari di lavoro, non c’è nessuna possibilità che il sistema dei trasporti, seppur con una ripresa graduale delle ... Leggi su huffingtonpost "Potremmo studiare ulteriori restrizioni" - dice Paola de Micheli

