Nord vs Sud | quando si è colpevoli di avere meno contagi

carlaruocco1 : Un agricoltore calabrese dona 55 quintali di frutta per anziani e famiglie bisognose di #Bergamo. La risposta giu… - LegaSalvini : BUTTAFUOCO: “SULLA LOMBARDIA È IN ATTO UNA MANIPOLAZIONE PROPAGANDISTICA SFACCIATA. IO CHE SONO DEL SUD CONOSCO PER… - repubblica : Roberto Saviano: 'Al nord come al sud non si deve tacere, la Lombardia paga il falso garantismo' [aggiornamento del… - chilhavistorai3 : “Mi ha attaccato il virus”: Ma non era nemmeno vero. L’assurda autodifesa di Antonio De Pace dopo aver ucciso Loren… - EdoardoRusso9 : @frustametafora Non credo la lega abbandonerà il sud,ma come ho detto prima comunque il partito democratico l’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Nord Sud Conte e la Fase2: riaperture differenziate nord-sud dal 4 maggio Il Tempo Coronavirus: B. Bossio (Pd), Governo smentisca documento Dipe

Questa sarebbe una scelta grave, di rottura politica, sociale ed istituzionale". "Il carattere di rottura - sostiene ancora la parlamentare del Pd - non sarebbe segnato solo dall'inevitabile aumento ...

Coronavirus: tanti giovani calabresi bloccati al nord, Italia Viva Calabria: la Regione Calabria valuti il rientro

Diamo loro modo di tornare con buon senso, ma non aspettiamo che passi l’emergenza per ricordarci di questi ragazzi corretti, ragazzi che non hanno deciso di scappare al sud ma che vogliono sentirsi ...

Questa sarebbe una scelta grave, di rottura politica, sociale ed istituzionale". "Il carattere di rottura - sostiene ancora la parlamentare del Pd - non sarebbe segnato solo dall'inevitabile aumento ...Diamo loro modo di tornare con buon senso, ma non aspettiamo che passi l’emergenza per ricordarci di questi ragazzi corretti, ragazzi che non hanno deciso di scappare al sud ma che vogliono sentirsi ...