Non sarà obbligatorio installare l’App “Immuni”. Conte assicura che l’utilizzo sarà su base volontaria. L’applicazione rispetterà le libertà fondamentali (Di martedì 21 aprile 2020) “L’espressione contact tracing è ormai di uso comune, l’immediatezza dell’individuazione dei contatti di casi positivi sono cruciali per evitare che si possano determinare nuovi focolai. E’ uno strumento essenziale per accelerare questo processo. Questa applicazione sarà su base volontaria e non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà nessuna limitazione dei movimenti o altro pregiudizio”. E’ quanto ha detto, nel corso dell’informativa al Senato, il premier Giuseppe Conte, a proposito dell’App “Immuni”. “L’immediatezza nella individuazione dei contatti stretti dei casi positivi – ha spiegato il presidente del Consiglio – e il loro conseguente isolamento sono cruciali per evitare che singoli contagiati possano determinare nuovi focolai. Per ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Conte al Senato : “App per mappare contatti essenziale ma sarà su base volontaria. Chi non la scarica non subirà limitazioni”

Coronavirus - l'informativa di Conte : «Mascherine e distanza fino a che non ci sarà un vaccino»

