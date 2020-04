Nomine, Descalzi resta Ceo Eni Confermati anche Starace-Profumo (Di martedì 21 aprile 2020) Confermati alla guida delle big partecipate dallo Stato gli amministratori delegati uscenti. Il governo ha deciso per la linea della continuità alla luce dei buoni risultati ottenuti dai manager e della tempesta economica e finanziaria in cui si trova il mondo a causa della pandemia da coronavirus. Francesco Starace e' stato cosi' rinnovato alla guida di Enel, Claudio Descalzi a quella di Eni, Matteo Del Fante a Poste, Alessandro Profumo a Leonardo. Tutte le novità riguardano le presidenze. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Nomine : il Mef conferma Descalzi - Starace - Del Fante e Profumo

