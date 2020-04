Netflix Party: l’estensione per guardare Netflix con gli amici a distanza (Di martedì 21 aprile 2020) I servizi di streaming, come Netflix, consentono di vedere una grande quantità di film e serie TV comodamente dal proprio divano. Infatti, pagando un abbonamento mensile, avrete a disposizione un vasto catalogo, che non solo leggi di più... Leggi su chimerarevo Netflix Party che cos’è e come funziona? Fan al settimo cielo

Usate Netflix Party - per guardare assieme film e serie TV anche se lontani

L’altra condizione, ancora più importante, è che tutti i partecipanti devono avere Netflix, insomma non si potrà partecipare al party scroccando l’abbonamento altrui. Durante la visione è possibile ...

Come guardare un film con gli amici con Netflix Party

Netflix Party fa esattamente questo: ci permette di gustarci in compagnia, ognuno a casa propria, tutti i contenuti disponibili su Netflix insieme ai nostri amici o familiari. Si tratta di ...

