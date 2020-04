Nessun timore con l’SMS app AllertaLOM: anche Iliad si muove sul Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) Stanno arrivando in queste ore alcuni SMS agli utenti Iliad, tramite i quali gli utenti sono invitati in modo decisamente chiaro a scaricare l'app AllertaLOM. Indipendentemente dalla vostra collocazione geografica, infatti, potreste essere invitati a procedere con il download di un'applicazione già trattata sulle nostre pagine pochi giorni fa come forma di contrasto al Coronavirus. Fondamentalmente, gli operatori sono obbligati ad informare la propria utenza della sua esistenza, motivo per cui non è per nulla anomalo un messaggino del genere. Alcune informazioni sull'app AllertaLOM La nuova app AllertaLOM rientra tra i cosiddetti "strumenti strategici che contribuiscono a contrastare le situazioni di emergenza". Nel dettaglio, il messaggio dovrebbe essere inviato ai soli residenti in Lombardia, ma qualche eccezione potrebbe essere possibile per svariate ragioni. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 aprile 2020) Stanno arrivando in queste ore alcuni SMS agli utenti, tramite i quali gli utenti sono invitati in modo decisamente chiaro a scaricare l'app. Indipendentemente dalla vostra collocazione geografica, infatti, potreste essere invitati a procedere con il download di un'applicazione già trattata sulle nostre pagine pochi giorni fa come forma di contrasto al. Fondamentalmente, gli operatori sono obbligati ad informare la propria utenza della sua esistenza, motivo per cui non è per nulla anomalo un messaggino del genere. Alcune informazioni sull'appLa nuova apprientra tra i cosiddetti "strumenti strategici che contribuiscono a contrastare le situazioni di emergenza". Nel dettaglio, il messaggio dovrebbe essere inviato ai soli residenti in Lombardia, ma qualche eccezione potrebbe essere possibile per svariate ragioni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun timore Nessun timore con l’SMS app AllertaLOM: anche Iliad si muove sul Coronavirus OptiMagazine Coronavirus e fase 2. «Torna il lavoro e i bambini?». Caccia alle baby sitter

Nessuno sa quando potranno tornare a scuola ... Se prima era il pomeriggio, per le prossime settimane è richiesta soprattutto la mattina. Ma la paura più grande quando ci contattano le famiglie è ...

Nessuno va in ospedale per paura del virus: "Triplicata la mortalità per infarto"

La paura del virus spinge a ritardare l'accesso in ospedale "Dall' inizio dell'epidemia Covid - osserva Marenzi - i pazienti arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi, spesso già con ...

