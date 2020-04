Natale di Roma, Mibact: Pantheon superstar, in un video rivive uno dei primi effetti speciali della storia (Di martedì 21 aprile 2020) Ogni 21 aprile, a mezzogiorno, il sole entra nell’oculus del Pantheon con un’inclinazione tale da creare un fascio di luce che centra perfettamente il portale d’ingresso. A quell’ora esatta, quando l’Imperatore varcava la soglia del tempio, tutto il suo corpo era immerso nella luce. Uno dei primi grandi effetti speciali della storia. ll ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo celebra il Natale di Roma con un video esclusivo. La luce e l’astronomia, che nell’età imperiale erano al centro della Dies Romana, sono le protagoniste di un video che il ministero ha pubblicato oggi in anteprima internazionale sul proprio canale YouTube. Un timelapse realizzato dall’ufficio stampa del Mibact che riproduce uno dei primi effetti speciali della storia. Il video realizzato dal Mibact L'articolo Natale di Roma, ... Leggi su italiasera Natale di Roma - storia e immagini di una festa che risale a 2.773 anni fa

Natale Roma 2020/ Eventi digitali 21 aprile : Max Giusti - Sabrina Ferilli e Morricone

