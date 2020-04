Matteo Salvini a lezione di stile da Conte? Su Instagram una clamorosa sorpresa (Di martedì 21 aprile 2020) «Smart working» per Matteo Salvini. Sul suo profilo Instagram il leader della Lega ha pubblicato uno scatto che lo mostra al lavoro, al “servizio degli Italiani, del paese”, come è solito ripetere, quasi come fosse una cantilena, l’ex Ministro dell’Interno nelle varie interviste concesse in tv. «Buongiorno Amici. Sto rispondendo a centinaia di messaggi e mail, molti Italiani dopo 40 giorni di chiusura forzata chiedono (ovviamente in sicurezza) #fateciuscire», dice così il messaggio che fa da corredo alla foto, che ritrae Salvini con una clamorosa sorpresa sul viso. E non solo… Inevitabile il paragone con il premier Giuseppe Conte, ‘arbiter elegantiae’ del 2020. Matteo Salvini a lezione di stile da Conte? Su Instagram una clamorosa sorpresa Matteo Salvini al lavoro – già questa ... Leggi su urbanpost Matteo Salvini e la presidenza del comitato scientifico della Fondazione Sciacca

La storia di Matteo Salvini e della Fondazione Sciacca

Matteo Salvini su Instagram : “Mi sono arreso - ma solo su questo” (Di martedì 21 aprile 2020) «Smart working» per. Sul suo profiloil leader della Lega ha pubblicato uno scatto che lo mostra al lavoro, al “servizio degli Italiani, del paese”, come è solito ripetere, quasi come fosse una cantilena, l’ex Ministro dell’Interno nelle varie interviste concesse in tv. «Buongiorno Amici. Sto rispondendo a centinaia di messaggi e mail, molti Italiani dopo 40 giorni di chiusura forzata chiedono (ovviamente in sicurezza) #fateciuscire», dice così il messaggio che fa da corredo alla foto, che ritraecon unasul viso. E non solo… Inevitabile il paragone con il premier Giuseppe, ‘arbiter elegantiae’ del 2020.dida? Suunaal lavoro – già questa ...

LegaSalvini : MATTEO SALVINI SI SCAGLIA CONTRO RICCIARDI - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: IL PAESE È FERMO MA MI PROCESSANO PER I MIGRANTI - Mov5Stelle : VENGHINO SIORI! Matteo Salvini è un campione di giravolte: riesce a dire tutto ed il suo contrario nell'arco di po… - FabryWrath : RT @AlessioColzani: ?? 'LA TASSA PATRIMONIALE PROPOSTA DALLA SINISTRA? DALLA LEGA ORA E SEMPRE LA RISPOSTA È NO' Matteo Salvini: 'La sinist… - pidemath : RT @OrioliPaolo: Per fugare ogni dubbio su quale sia il senso del bacio del rosario... #Salvinivergognati La storia di Matteo Salvini e del… -