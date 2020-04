La London Fashion Week diventa virtuale. E unisce uomo e donna

(Di martedì 21 aprile 2020) In stand-by forzato dalla condizione globale in cui tutti ci troviamo attualmente immersi, l’industria della moda è stata costretta, oltre allo stop di gran parte della sua attività a ogni livello, a un profondo – e impellente – periodo di riflessione. Dalla questione sulla sostenibilità a quella di una produzione più intelligente e mirata, le domande sollevate dalla pandemia e dalle sue prevedibili conseguenze includono ogni settore del fashion system, settimane della moda comprese.

Per la presentazione delle collezioni moda uomo e donna dei prossimi dodici mesi, il British Fashion Council ha messo a punto una piattaforma digitale dedicata. È l’inizio di una rivoluzione? In stand ...“È essenziale guardare al futuro e alle opportunità di cambiamento, collaborazione e innovazione. Molti dei nostri partner hanno sempre approcciato la London Fashion Week come piattaforma non solo ...