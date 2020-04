Juventus | clamoroso | non solo Milik | altro colpo dal Napoli

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 aprile 2020) MERTENS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lapotrebbe inserirsi sulla corsa a Mertens, il quale andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. L’attaccante belga piace parecchio anche all’Inter, con nerazzurri pronti ad affondare ilnel corso dei prossimi mesi. Detto questo, occhio all’effetto Sarri, il quale potrebbe puntare il dito sul suo ex pupillo convincendolo a dire sì alla corte bianconera. Mertens: Paratici osserva interessato, ma occhio alle priorità Come detto, Paratici valuterà con calma il da farsi: Mertens non rappresenta una priorità, ma occhio alle scelte di Sarri e al suo 4-3-3 in proiezione futura. Paratici segue attentamente, Icardi e Gabriel Jesus, primi indiziati a vestire la nuova maglia n.9 bianconera. Leggi anche:, ...