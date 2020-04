Ibrahimovic non torna in Italia: aspetta la data di ripresa degli allenamenti (Di martedì 21 aprile 2020) Quando tornerà in Italia Zlatan Ibrahimovic? La sua scelta dipenderà dall'esito dell'incontro tra la Figc e il ministro dello Sport Spadafora: in caso di fumata bianca sulla ripresa degli allenamenti il 4 maggio, allora il 38enne svedese potrebbe partire immediatamente alla volta di Milano dove dovrà poi osservare un periodo d'isolamento di due settimane. Leggi su fanpage Ibrahimovic Milan - Di Marzio : «Non ci sono grandi margini di permanenza»

Tra questi calciatori non è ancora presente Zlatan Ibrahimovic: secondo quanto riportato da Sky Sport, il fuoriclasse svedese vorrebbe una data certa sulla ripresa degli allenamenti. Quando questa ...

In caso di possibile ritorno al lavoro con l'inizio della fase due dell'emergenza Coronavirus, il 4 maggio, Ibra lascerebbe immediatamente la Svezia per far rientro in terra lombarda. In questo modo ...

