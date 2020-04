Gianni Sperti tutto rifatto ecco come appare nella prima puntata di UeD (Di martedì 21 aprile 2020) Riappare a Uomini e Donne l’opinionista Gianni Sperti, l’ex ballerino appare rifatto, a detta di molti sembra addirittura irriconoscibile, scopriamo cosa è successo Torna Uomini e Donne, e con una nuova versione. Dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus il programma di Maria De Filippi torna rinnovato, e ovviamente non potevano mancare i due mattatori, Tina Cipollari e Gianni Sperti. In questa versione rinnovata di Uomini e Donne non c’è nessun contatto fisico fra tronisti e corteggiatori, proprio come previsto dalle normative anti Covid-19. Infatti, tronisti e corteggiatori possono interagire solamente mediante la comunicazione virtuale. Si tratta decisamente di una forma molto diversa dal solito, ma che comunque sotto la direzione della padrona di cada Maria De Filippi avrà sicuramente successo. Protagonisti anche in questa nuova ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne anticipazioni : Gemma Galgani vuole sedurre Gianni Sperti?

Gianni Sperti rifatto? Ecco come è apparso nella prima puntata di Uomini e Donne

Gianni Sperti/ "Coronavirus? Non è facile. A Uomini e Donne cerco di dare leggerezza" (Di martedì 21 aprile 2020) Ria Uomini e Donne l’opinionista, l’ex ballerino, a detta di molti sembra addirittura irriconoscibile, scopriamo cosa è successo Torna Uomini e Donne, e con una nuova versione. Dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus il programma di Maria De Filippi torna rinnovato, e ovviamente non potevano mancare i due mattatori, Tina Cipollari e. In questa versione rinnovata di Uomini e Donne non c’è nessun contatto fisico fra tronisti e corteggiatori, proprioprevisto dalle normative anti Covid-19. Infatti, tronisti e corteggiatori possono interagire solamente mediante la comunicazione virtuale. Si tratta decisamente di una forma molto diversa dal solito, ma che comunque sotto la direzione della padrona di cada Maria De Filippi avrà sicuramente successo. Protagonisti anche in questa nuova ...

zazoomblog : Gianni Sperti tutto rifatto ecco come appare nella prima puntata di UeD - #Gianni #Sperti #tutto #rifatto - KontroKulturaa : Gianni Sperti tutto rifatto ecco come appare nella prima puntata di UeD - - Tom_of_Inland : In futuro saremo tutti Gianni Sperti. - infoitcultura : Gianni Sperti rifatto? Ecco come è apparso nella prima puntata di Uomini e Donne - infoitcultura : Gianni Sperti, età, altezza, moglie, caduta -