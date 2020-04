Friends: un fan incontrerà il cast sul set della reunion (Di martedì 21 aprile 2020) Il cast di Friends, per raccogliere fondi da destinare in beneficenza, ha messo in palio un incontro sul set della reunion. La reunion di Friends verrà realizzata prossimamente e un fortunato fan avrà la fortuna di assistere alle riprese e incontrare il cast. Lo speciale avrebbe dovuto essere realizzato per HBO Max in occasione del lancio della piattaforma di streaming, tuttavia la situazione attuale impedisce agli attori e alla troupe di girare. Sul sito All In Challenge i fan americani e canadesi possono ora compiere una donazione e sperare di essere estratti per vivere l'esperienza unica di assistere alle riprese della reunion insieme ad altri cinque amici, bere una tazza di caffè al Central Perk insieme alle star di Friends e ... Leggi su movieplayer Courtney Cox entusiasta per la reunion di Friends : “Sarà fantastico”

Friends 1×02: trama, recensione e cast seconda puntata della serie tv

In Italia arrivò due anni dopo. Se qualcuno si stesse chiedendo dove è possibile guardare la serie tv Friends ora, la risposta è che è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

