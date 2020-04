FONTANA: "TRIVULZIO, NON CI RISULTANO OMISSIONI"/ Video "Lombardia pronti a riaprire" (Di mercoledì 22 aprile 2020) FONTANA: "TRIVULZIO, non ci RISULTANO OMISSIONI". Video "Lombardia, pronti a riaprire", il punto del presidente della Regione al Tg5. Leggi su ilsussidiario Fontana si autoassolve. Ed è scaricabarile sulle morti del Trivulzio. Il presidente incolpa i tecnici. Ma non cancella il disastro sanitario

Decessi al Pio Albergo Trivulzio - Fontana : "Non risulta. Verificherò" (Di mercoledì 22 aprile 2020): ", non ci".", il punto del presidente della Regione al Tg5.

repubblica : Trivulzio. “Fontana e Gallera non possono più fingere che vada tutto bene' - SergioSangio : Gallera, Fontana e anche esperti come Burioni spero ne rispondano davanti alla giustizia!!! Rsa, racconto di un ma… - CosmaiLuca : Secondo me FONTANA dovrebbe dare qualche spiegazione: Caso Trivulzio, i tamponi: “Positivi interi reparti. Ancora t… - romi_andrio : RT @akavetta: App Immuni, Salvini critico «La libertà non è in vendita». Detto da uno che, tra un mojito e l'altro, invocava a se stesso i… - SpinoMs : @matteosalvinimi Tu brutto STRONZO invece sono settimane che non dici una parola sugli scempi fatti nella mia (non… -