DI BATTISTA ATTACCA DRAGHI: "CI RICORDIAMO DI LUI"/ Poi avvisa Conte sul Mes... (Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Di BATTISTA all'attacco su Mes, Europa, Salvini, Renzi, Meloni e DRAGHI. Poi l'avviso a Conte: "Sul Mes mi fido che non voglia attivarlo...". Leggi su ilsussidiario (Di martedì 21 aprile 2020) Alessandro Diall'attacco su Mes, Europa, Salvini, Renzi, Meloni e. Poi l'avviso a: "Sul Mes mi fido che non voglia attivarlo...".

CretellaRoberta : Nomine: Giulia Grillo, in M5S problema democrazia interna: Chi attacca Di Battista lo fa per zittirci. Conte non c'… - ZenatiDavide : Nomine: Giulia Grillo, in M5S problema democrazia interna: Chi attacca Di Battista lo fa per zittirci. Conte non c'… - ZenatiDavide : Nomine:G.Grillo, in M5s c'è problema: Chi attacca Di Battista lo fa per zittirci. Conte non c'entra… - fisco24_info : Nomine: Giulia Grillo, in M5S problema democrazia interna: Chi attacca Di Battista lo fa per zittirci. Conte non c'… - MauraBracaloni : RT @Immoderati: Mentre il caporedattore del quotidinao tedesco #Bild attacca duramente la dittatura di #XiJinping @ale_dibattista si inchin… -