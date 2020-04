Coronavirus | in tre sul tetto di un edificio | sorpresi durante un blitz in notturna della

Leggi su newnotizie

(Di martedì 21 aprile 2020) Anche la Polizia del Queensland (Australia) lavora di notte per fare rispettare i divieti imposti per il contenimento del. Così è capitato di sorprendere dei trasgressori che pensavano di essere protetti dalle tenebre La Polizia del Queensland (Australia) ha sorpreso dei trasgressori che avevano aspettato il calar delle tenebre per incontrarsi, contravvenendo ai divieti … L'articolo, in tre suldi ununinPolizia NewNotizie.it.