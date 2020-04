Cassa integrazione | record di richieste A Bergamo 11 400 per 215mila lavoratori

GassmanGassmann : L’ho già scritto più volte ,ma devo ripeterlo: i lavoratori dello spettacolo, che creano emozioni, che non sono “fa… - matteosalvinimi : #Salvini: La cassa integrazione a molti, mi segnalano, non è ancora arrivata. Doveva arrivare il 15 aprile. Hanno i… - borghi_claudio : Tranquilli, a fine aprile pagheremo la cassa integrazione come l'abbiamo pagata il 15 - Noiconsalvini : ++ #NOMES, SÌ BUONI DEL TESORO 'ORGOGLIO ITALIANO' ++ “Quaranta minuti di intervento di Conte, non una parola chia… - pietro30199674 : RT @LegaSalvini: ++ #NOMES, SÌ BUONI DEL TESORO 'ORGOGLIO ITALIANO' ++ “Quaranta minuti di intervento di Conte, non una parola chiara su C… -

