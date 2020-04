Cagliari | Zenga | «Ripresa Serie A? Tempi lunghi | dobbiamo prepararci»

(Di martedì 21 aprile 2020) L’intervento di Walter, allenatore del, nel corso della chiaccherata su Instagram con Lele Adani Ospite della diretta Instagram di Lele Adani, opinionista di Sky Sport, Walterha parlato della possibiledel campionato diA e delle sue impressioni sul. CLICCA QUI PER L’INTERVENTO INTEGRALE DI MISTERCAMPIONATO – «Qui aho potuto fare pochi allenamenti ma già a marzo avevamo programmato allenamenti a gruppetti e con distanze perché volevamoa tutto. Sento parlare dio no del campionato, ma parliamo di. Se si riprende dopo tre mesi di stop è evidente che serva una grande attenzione sulla preparazione fisica. Se poi fra due mesi saremo ancora nella situazione attuale vorrà dire che ci saranno ancora ...

