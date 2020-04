«Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato» | il documentario per scoprire il lato più intimo di

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Abbassare la scure della timidezza e lasciare che sia il cuore a parlare non è qualcosa di meccanico o di cinetico. Specie quando sei una leggenda del calcio e sembra che mostrare una sfera più intima e personale di sé sia una debolezza anziché un valore di cui pregiarsi. Andrés Iniesta lo capisce in tempo e il documentario Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato, che arriva in esclusiva gratuitamente sulla piattaforma di video on-demand di Rakuten TV il 23 aprile, è il suggello di quell’intenzione sospesa, di quel bisogno di aprire scrigni che fino ad allora erano rimasti segreti. Prodotto dalla stessa Rakuten TV, L’eroe inaspettato, di cui vi proponiamo qui sotto una clip esclusiva, è il primo lavoro che indaga la vita del campione, che scava nelle sue radici portando lo spettatore per mano in un viaggio che passa da Barcellona all’arrivo al Vissel Kobe in Giappone, dalla carriera al privato più latente.