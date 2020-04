Trullo, spaccio di shaboo nella casa d’appuntamenti: arrestate due prostitute (Di lunedì 20 aprile 2020) Due donne sono state arrestate perché spacciavano shaboo in una casa di appuntamenti nel quartiere Trullo a Roma. Le indagini, andate avanti diverso tempo, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Esquilino, che quando hanno avuto abbastanza elementi per perquisire l'abitazione sono andati a verificare cosa accadesse nella casa di via Monte delle Capre. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Due donne sono stateperché spacciavanoin unadi appuntamenti nel quartierea Roma. Le indagini, andate avanti diverso tempo, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Esquilino, che quando hanno avuto abbastanza elementi per perquisire l'abitazione sono andati a verificare cosa accadessedi via Monte delle Capre.

clubuds : Trullo. Casa d’appuntamento con annesso spaccio di “shaboo”. Arrestate dalla Polizia di Stato 2 cittadine cinesi di… - Stefani28047430 : RT @elenabulla1: Dalla cina non si hanno solo mascherine con il sesso la trasmissione coronavirus e completa. Trullo Gestivano una casa di… - elenabulla1 : Dalla cina non si hanno solo mascherine con il sesso la trasmissione coronavirus e completa. Trullo Gestivano una c… - AGR_web : Scoperta casa d'appuntamento, in manette due cinesi Scoperta una Casa d’appuntamento con annesso spaccio di “shaboo… - infoitinterno : Trullo, casa d'appuntamento con annesso spaccio di shaboo -

Ultime Notizie dalla rete : Trullo spaccio Trullo, spaccio di shaboo nella casa d’appuntamenti: arrestate due prostitute Roma Fanpage.it Trullo, spaccio di shaboo nella casa d’appuntamenti: arrestate due prostitute

Due donne sono state arrestate perché spacciavano Shaboo in una casa di appuntamenti nel quartiere Trullo a Roma. Le indagini, andate avanti diverso tempo, sono state condotte dagli investigatori del ...

Scoperta casa d'appuntamento, in manette due cinesi

(AGR) Scoperta una Casa d’appuntamento con annesso spaccio di “shaboo” al Trullo. A gestire il giro di prostituzione e lo spaccio di droga due cittadine cinesi, S.Y.H. e L.Y.S., rispettivamente di 34 ...

Due donne sono state arrestate perché spacciavano Shaboo in una casa di appuntamenti nel quartiere Trullo a Roma. Le indagini, andate avanti diverso tempo, sono state condotte dagli investigatori del ...(AGR) Scoperta una Casa d’appuntamento con annesso spaccio di “shaboo” al Trullo. A gestire il giro di prostituzione e lo spaccio di droga due cittadine cinesi, S.Y.H. e L.Y.S., rispettivamente di 34 ...