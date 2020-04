Troppo presto per ripartire Studio choc | lockdown inutile

(Di lunedì 20 aprile 2020) Lodovica Bulian Gli scienziati frenano Colao: la deadline è il 4 maggio. L'analisi: dopo 17 giorni stessi morti pure senza rigore «». Ancorapere per riaprire anche alcuni settori meno a rischio secondo il comitato tecnico scientifico. Il governo frena perché frenano soprattutto gli scienziati. No ad accelerazioni rispetto alla dead line del 4 maggio. «È assolutamenteper iniziare la fase 2: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare» avverte Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. Nella fase 2 dovrebbero essere fatti i tamponi anche a chi ha sintomi lievi: «Nella seconda fase proponiamo di estendere la tamponatura ai sintomatici molto lievi, ...

Ieri è stato liberato dal blocco delle attività un hobby importante per 1,2 milioni di italiani (fonte: Coldiretti) soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus, ovvero la coltivazione degli ...