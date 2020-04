Suazo: «Il triplete lo sento anche un po’ mio. Ibra era l’unico che ti faceva vincere da solo» (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ex attaccante dell’Inter, David Suazo, ha parlato a Casa Sky Sport degli anni nerazzurri e di quelli al Cagliari David Suazo ha parlato durante l’ultima puntata di “A Casa Sky Sport” aprendo l’album dei ricordi. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro. INTER – «Far parte di quell’Inter è stato bellissimo, abbiamo vinto un campionato all’ultima giornata a Parma ed è stata una festa fantastica per tutti. Ma metto questa gioia alla pari della promozione del Cagliari nel 2003/2004, è stata come uno scudetto. Non andavamo in Serie A da quattro anni, sono state le stagioni che mi hanno permesso di crescere. E poi per un honduregno, vincere un campionato in Italia è un qualcosa di speciale». triplete – «Quando fai parte di un gruppo così senti tue anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ex attaccante dell’Inter, David, ha parlato a Casa Sky Sport degli anni nerazzurri e di quelli al Cagliari Davidha parlato durante l’ultima puntata di “A Casa Sky Sport” aprendo l’album dei ricordi. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro. INTER – «Far parte di quell’Inter è stato bellissimo, abbiamo vinto un campionato all’ultima giornata a Parma ed è stata una festa fantastica per tutti. Ma metto questa gioia alla pari della promozione del Cagliari nel 2003/2004, è stata come uno scudetto. Non andavamo in Serie A da quattro anni, sono state le stagioni che mi hanno permesso di crescere. E poi per un honduregno,un campionato in Italia è un qualcosa di speciale».– «Quando fai parte di un gruppo così senti tue...

vapo59 : RT @FcInterNewsit: Suazo: 'Sono sempre stato interista, anche quando sono andato via. E il Triplete lo sento un po' mio' - sportli26181512 : Suazo: 'Il Triplete dell'Inter lo sento anche un po' mio. Da piccolo tifavo Napoli': L'ex attaccante del Cagliari:… - GarauPina : RT @90ordnasselA: 'Far parte di quell'Inter vincente è stato bellissimo, sento un po' mio anche il 'Triplete' nonostante sia andato via a g… - 90ordnasselA : 'Far parte di quell'Inter vincente è stato bellissimo, sento un po' mio anche il 'Triplete' nonostante sia andato v… - SpazioInter : #Suazo: 'Il #Triplete lo sento anche mio, sono un tifoso dell'#Inter' - -