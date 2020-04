Starfield in un video leak che mostrerebbe la sequenza introduttiva dell' atteso gioco

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020)è uno dei giochi targati Bethesda più attesi dai fan. Il titolo è stato annunciato in occasione'E3 2018 ma, fino a questo momento, siamo a conoscenza di pochissime informazioni sull'ambizioso progetto.Tuttavia, sembra che ladisia trapelata in rete in un. Il filmato,a durata di 42 secondi, potrebbe anche essere un fake e, quindi, come per tutti i rumor, vi invitiamo a prendere la notizia con cautela. Ma se ilfosse realmente la'attesissimo titolo, allora i fan potrebbero aspettarsi un lancio nel 2021, come affermato da precedenti voci.Con un potenziale lancio nel 2021, dunque,potrebbe vedere la luce, oltre che su PC, anche sui nuovi sistemi PS5 e Xbox Series X.Leggi altro...