Speranza, ‘Ora il calcio è l’ultimo dei problemi’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Roberto Speranza sul calcio: “Con più di quattrocento morti al giorno è l’ultimo dei problemi”. Intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della ripresa del calcio, uno dei temi caldi di questa emergenza coronavirus. Mentre il mondo dello sport spinge e lavora per la ripresa, quello della politica continua a tirare il freno. Al momento non ci sarebbero le condizioni per riprendere l’attività in piena sicurezza e difficilmente si potrà giocare a porte aperte nei prossimi mesi. Serie ACoronavirus, Speranza: ‘Il calcio è l’ultimo problema’ Nel corso della sua intervista a Radio Capital il ministro Speranza ha gelato il mondo del calcio sottolineando come, con più di quattrocento morti al giorno, quello ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 20 aprile 2020) Emergenza coronavirus, Robertosul: “Con più di quattrocento morti al giorno è l’ultimo dei problemi”. Intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro della Salute Robertoha parlato della ripresa del, uno dei temi caldi di questa emergenza coronavirus. Mentre il mondo dello sport spinge e lavora per la ripresa, quello della politica continua a tirare il freno. Al momento non ci sarebbero le condizioni per riprendere l’attività in piena sicurezza e difficilmente si potrà giocare a porte aperte nei prossimi mesi. Serie ACoronavirus,: ‘Ilè l’ultimo problema’ Nel corso della sua intervista a Radio Capital il ministroha gelato il mondo delsottolineando come, con più di quattrocento morti al giorno, quello ...

