Spadafora: «Partite in chiaro? Questa volta si può» (Di lunedì 20 aprile 2020) Il ministro dello Sport Spadafora ha fatto chiarezza sulla trasmissione in chiaro delle Partite di Serie A Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la possibilità di trasmettere in chiaro le prossime Partite di Serie A, in caso di ripresa del campionato: «Quando ho provato a fare Questa cosa nel periodo di massima emergenza ho avuto un confronto a dir poco acceso e mai ripartito con l’ad di Sky e il presidente della Lega Serie A Dal Pino». «Il tema è molto spinoso, quando il mondo del calcio non vuole decidere per motivi economici dice che è il governo che deve farlo, poi quando il governo entra a gamba tesa rivendica la propria autonomia. Questa volta prenderemo in considerazione l’eventualità, per una questione di interesse sociale. Ci sono equilibri tra lega, tv e federazione difficili da trovare», ha ... Leggi su calcionews24 Partite in chiaro - parla Sky : “Spadafora si assumi le sue responsabilità - da parte nostra parere positivo”

Serie A - Spadafora alla Figc «Valutare la sospensione» ma le partite sono in corso

Serie A - Sky replica a Spadafora sulla questione diritti tv e partite in chiaro : “ecco come stanno le cose” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il ministro dello Sportha fatto chiarezza sulla trasmissione indelledi Serie A Il ministro dello Sport Vincenzoha commentato la possibilità di trasmettere inle prossimedi Serie A, in caso di ripresa del campionato: «Quando ho provato a farecosa nel periodo di massima emergenza ho avuto un confronto a dir poco acceso e mai ripartito con l’ad di Sky e il presidente della Lega Serie A Dal Pino». «Il tema è molto spinoso, quando il mondo del calcio non vuole decidere per motivi economici dice che è il governo che deve farlo, poi quando il governo entra a gamba tesa rivendica la propria autonomia.prenderemo in considerazione l’eventualità, per una questione di interesse sociale. Ci sono equilibri tra lega, tv e federazione difficili da trovare», ha ...

Spazio_Napoli : - lostregatto_85 : @EnricoTurcato Spadafora si è già dimostrato altamente incompetente il giorno di Parma Spal... A lui preme solo che… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #SerieA, Spadafora: 'Valuterò il protocollo della FIGC. Partite in chiaro? Ecco la mia proposta' - marcullo02 : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «La Serie A non si illuda: non è certa la ripresa degli allenamenti e delle partite» - vincemotta : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «La Serie A non si illuda: non è certa la ripresa degli allenamenti e delle partite» -