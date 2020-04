Salgono a 139 i medici morti di Covid-19 | l’ultima vittima ad Altamura

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 aprile 2020) È salito a 139 il tragico bilancio deifinora per il coronavirus. L’ultimaè pugliese. Antonio Lerose, 65 anni. “Il dottor Lerose era il punto di riferimento dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatra di– fanno sapere i suoi colleghi in una nota – dove lavorava da 30 anni. Un medico sempre disponibile e gentile. Assisteva i suoi pazienti senza mai tirarsi indietro., una strage senza fine ”Per porre fine a questa strage urge tutelare l’integrità psicofisica di chi lavora nella Sanità. Servono i dispositivi di protezione ma anche tamponi di routine eseguiti ogni settimana su tutti gli operatori sanitari per tutelare loro e gli stessi pazienti”. Lo dice Filippo Anelli, presidente nazionale dell’Ordine dei. ”Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia e ...