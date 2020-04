Sala “Fase 2 va pianificata | no ad avvisi 48 ore prima”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Si comincia a parlare di riapertura. Io non so quando il governo decidera’ di riaprire, ma quello che so e’ che non voglio che Milano si faccia trovare impreparata”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, nel corso del consueto videomessaggio postato sui social. abr/mrv/red“Fase 2 va, no ad48 ore prima” su Il Corriere della Città.