Petrolio a picco ai minimi dal 1999: scorte invendute vicine alla massima capacità (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Quotazioni del Petrolio a picco ai minimi dal 1999: un barile di greggio nordamericano vale appena 15 dollari. Il greggio continua così a risentire dello scenario pesantemente negativo che caratterizza il mercato, prima ancora che iniziasse la crisi da coronavirus, poi acuitosi con la pandemia che ha colpito l’economia mondiale. Un panorama contraddistinto da un eccesso di offerta, da una domanda in persistente calo e dall’accumularsi di scorte invendute, perlopiù in USA, presso il principale porto d’imbarco di Chushing (Oklahoma), dove gli impianti di stoccaggio son pericolosamente vicini al massimo della capacità. Sui mercati questa mattina, la qualità di Petrolio Light crude, nordamericana, scambia a 15,18 dollari al barile in ribasso del 17%, dopo aver toccato un minimo di 14,47 USD, mentre il Brent all’IPE di ... Leggi su quifinanza Petrolio a picco : AIE fredda entusiasmi di taglio produzione

